السلطات السورية تسيطر على انفجارات وقعت فى منطقة معامل الدفاع فى حلب

أعلنت السلطات السورية السيطرة على انفجارات وقعت فى منطقة معامل الدفاع التابعة للجيش السورى فى حلب إثر خلل تقنى وفنى.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" بالعربية عن السلطات قولها طبقا لوكالة الأنباء السورية ناسا إنه لا صحة لأى أخبار أخرى يتم تداولها إعلاميا حول الموضوع.

من جانبها، قال نشطاء من المعارضة السورية أن حرائق ضخمة اندلعت فى معامل الدفاع متسببة فى سلسلة انفجارات سمعت على بعد عدة كيلومترات.

وقال الناشطون أن سبب تلك الانفجارات التى هزت بلدة السفيرة ومحيطها فى ريف حلب لا يزال مجهولا.

وأشارت بعض مصادر المعارضة السورية إلى أن معامل الدفاع تحوى مدارج تحط فيها طائرات حربية وقالوا أن بعض تلك الطائرات قد احترقت.

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