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رامي عياش يحتفل بثورة "30 يونيو" بأغنية "الله عليكي يا مصر"

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رامي عياش يحتفل بثورة "30 يونيو" بأغنية "الله عليكي يا مصر" رامي عياش يحتفل بثورة "30 يونيو" بأغنية "الله عليكي يا مصر"

كتب : مروة إبراهيم الأحد 07-07-2013 16:42

انتهى النجم اللبناني رامي عياش من تصوير كليب يحمل اسم "الله عليكي يا "، ومن المقرر أن تعرض الأغنية، غدا، على عدد كبير من القنوات الفضائية فور الانتهاء من عملية المونتاج، ويهدي رامي عياش الشعب المصري الثائر هذه الأغنية احتفالا بثورة 30 يونيو.

أغنية " الله عليكي يا مصر" كان من المقرر أن تصدر بعد الثورة المصرية الأولى في 25 يناير 2011، ولكن لم يكتب لها أن ترى النور في حينها، ومع ثورة 30 يونيو قرر رامي عياش تصوير الأغنية التي لحنها وكتب كلماتها سليم عساف، بينما الكليب من إنتاج "أرابيكا" محمد ياسين.

وكتب رامي عياش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أهدي هذه الأغنية لمصر الحبيبة، كتبت ولحنت في 25 يناير تاريخ الثورة الأولى، واليوم تبصر النور بعد ثورة 30 يونيو الثانية.. الله عليكي يا مصر".

الجدير بالذكر أن مطلع الأغنية مأخوذ من النشيد الوطني المصري، والكليب يتضمن لقطات من ثورة 30 يونيو.

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