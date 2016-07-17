النيابة تستعجل تقرير خبراء التليفزيون فى تسجيلات رشوة نائب رئيس شركة الكهرباء

استعجل المستشار أشرف فؤاد زيدان رئيس نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، تقرير خبراء الإذاعة والتليفزيون فى واقعة رشوة نائب رئيس شركة كهرباء جنوب القاهرة وآخرين، لتسهيل توصيل تيار الكهربائى لمول تجارى بالمخالفة للقانون مقابل مليون جنيه.

وانتدبت النيابة فى وقت سابق، خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص ومضاهاة التسجيلات الصوتية فى واقعة رشوة نائب رئيس شركة كهرباء جنوب القاهرة وآخرين، لتسهيل توصيل تيار الكهربائى لمول تجارى بالمخالفة للقانون مقابل مليون جنيه.

وأمرت نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة، بحبس نائب رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وصاحب مول تجارى و2 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مليون جنيه مقابل توصيل الكهرباء لمول بالقاهرة.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم نائب رئيس شركة الكهرباء طلب رشوة مالية مليون جنيه للموافقة على توصيل الكهرباء للمحلات، وأنكر المتهم فى التحقيقات الاتهامات المنسوبة إليه، بينما اعترف الوسطاء فى التحقيقات بالاتفاق مع المتهم الأول وصاحب المول على تقاضى مبلغ مليون جنيه رشوة.

كانت معلومات قد وردت إلى الرقابة الإدارية تفيد طلب نائب رئيس شركة جنوب القاهرة للكهرباء رشوة مالية من صاحب مول تجارى، نظير إنهاء إجراءات توصيل الكهرباء وتبين صحة المعلومات.

تجديد حبس مدير أمن محافظة القاهرة بتهمة الرشوة 15 يوما

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