مصرع شقيقتين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بمحافظة الدقهلية

لقيت سيدتين مصرعهما وأصيب أثنين آخرين بينهم حالة خطيرة، فى حادث تصادم على طريق "ميت غمر - أجا" بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطاراً من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق "ميت غمر - أجا"، بالقرب من قرية بشلا.

وعلى الفور انتقل الضباط إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ( ر ج د 235 نقل ونش رفع سيارات خاص ) محمل عليها السيارة رقم ( و ب د 124 نقل جامبو باتجاه أجا، انزلقت السيارة الأخيرة، وسقطت على السيارة رقم (75514 ملاكى الشرقية ) قيادة أحمد محمد على سالم 34 سنة حاصل على دبلوم فنى، ومقيم بدائرة مركز أولاد صقر - الشرقية - نتيجة انقطاع الواير المثبت لها على الونش، وفر قائدها هارباً تاركاً السيارتين .

نتج عن ذلك وفاة كلاً من مرافقتى قائد السيارة الأخيرة زوجة عمه "لواحظ سالم حسن سويلم" 77 سنة ربة منزل، وشقيقتها أنصاف 54 سنة ربة منزل، وتقيمان بذات العنوان، وإصابة كلاً من قائد السيارة الأخيرة باشتباه كسر فى الفخد الأيمن، ونجل عمه ناصر السيد على سالم 32 سنة حاصل على دبلوم فنى مصاب بنزيف داخلى بالبطن، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت غمر العام، ولا يمكن استجواب المصابين، وتم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، والتحفظ على السيارات.

وتم تحرير المحضر رقم 16097 لسنة 2016 جنح المركز، وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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