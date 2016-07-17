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مقتل زوجة الطبيب المعتدى عليه بمستشفى كفر الشيخ العام خنقاً فى ظروف غامضة

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مقتل زوجة الطبيب المعتدى عليه بمستشفى كفر الشيخ العام خنقاً فى ظروف غامضة مقتل زوجة الطبيب المعتدى عليه بمستشفى كفر الشيخ العام خنقاً فى ظروف غامضة
لقيت طبيبة التحاليل زوجة الدكتور عبد الرحمن فتحى السيد درويش، نائب جراحة بمستشفى كفر الشيخ العام المعتدى عليه بالمستشفى العام منذ ساعة نصف، حتفها فى شقتها بمدينة الرياض التابعة لمحافظة كفر الشيخ فى ظروف غامضة.

وتلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتلقى مركز شرطة الرياض إشارة من شقيق طبيبة تحاليل بأنه وجد أخته مقتولة بمنزلها بمدينة الرياض خنقاً.

وبالانتقال لموقع البلاغ، تبين أن الطبيبة عبير محمد أبو شعيشع، 25 سنة، طبيبة تحاليل، زوجة الدكتور عبد الرحمن فتحى السيد درويش 28 سنة، نائب جراحة بمستشفى كفر الشيخ العام المعتدى عليه بالمستشفى العام منذ ساعة نصف، الذى أصيب بحالة هسترية حادة من جراء سماعه خبر مقتل زوجته، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

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