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اليوم.. نظر إعادة محاكمة عمرو النشرتى

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اليوم.. نظر إعادة محاكمة عمرو النشرتى اليوم.. نظر إعادة محاكمة عمرو النشرتى
تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة رجل الأعمال عمرو النشرتى، أمام محكمة شمال الجيزة الكلية، فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "الاستيلاء على أموال بنك قناة السويس"، والصادر ضده فيها حكم غيابى بالسجن لمدة 15 عامًا .

وكانت محكمة جنايات شمال الجيزة أصدرت حكمًا فى 2012 فى القضية رقم 3011 جنايات العجوزة لسنة 2004، المتهم فيها عمرو النشرتى بالاشتراك مع 11 آخرين من مسئولى بنك قناة السويس بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال البنك كقروض بدون ضمانات كافية، وذلك بالسجن لمدة 15 عامًا .

وظل "النشرتى" هاربًا حتى تم تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، من القبض عليه عقب خروجه من بنك الاستثمار العربى بشارع جامعة الدول العربية.


>- عمرو النشرتى يقدم عقود تصالح بأولى جلسات محاكمته بقضية بنك قناة السويس غدا
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