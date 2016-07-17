استجابة لما نشره "اليوم السابع" تم تركيب كابل تليفون جديد لجهاز شئون البيئة بدلاً من الكابل التالف، وتركيب 3 خطوط تليفون، لتلقى شكاوى المواطنين.

وأكد عصام الدين عامر رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الدلتا، بجهاز شئون البيئة أن المسئولين تحركوا لإصلاح الأعطال وتركيب كابل رئيسى بدلاً من التالف، كما تم توصيل 3 خطوط للتليفون الخاص بالجاز، مقدمًا الشكر للسلطة التنفيذية على سرعة الاستجابة

كان "اليوم السابع" قد نشر خبرًا بعنوان "جهاز شئون البيئة يتضرر من انقطاع كابلات التليفون ورصف الشارع قبل إصلاحه".

- جهاز شئون البيئة بالغربية يتضرر من انقطاع كابلات التليفون ورصف الشارع قبل إصلاحه