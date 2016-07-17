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مقتل ثلاثة من القاعدة فى غارة بطائرة بدون طيار فى اليمن

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مقتل ثلاثة من القاعدة فى غارة بطائرة بدون طيار فى اليمن مقتل ثلاثة من القاعدة فى غارة بطائرة بدون طيار فى اليمن
قتل ثلاثة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة فى غارة جوية نفذتها طائرة بدون طيار فى منطقة العقلة بمحافظة شبوة فى جنوب اليمن، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وذكرت المصادر أن الغارة التى نفذتها طائرة مسيرة يرجح انها اميركية استهدفت سيارة تابعة لتنظيم القاعدة كان على متنها ثلاثة عناصر من التنظيم المتطرف مما ادى إلى مقتلهم جميعا.

وتشن الولايات المتحدة بانتظام غارات جوية ضد تنظيم القاعدة فى اليمن الذى تعتبره الفرع الأكثر خطورة فى الشبكة المتطرفة.

وأقرت واشنطن فى مايو بوجود "عدد قليل جدا" من القوات الاميركية فى اليمن لمساعدة القوات اليمنية والتحالف العربى بقيادة المملكة العربية على طرد القاعدة من ميناء مدينة المكلا.

ويشهد اليمن منذ مارس 2015 نزاعا بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف تقوده السعودية، ومتمردين مدعومين من إيران. وخلف النزاع أكثر من 6400 قتيلا.

واستفاد الجهاديون من هذا النزاع ليوسعوا دائرة نفوذهم فى جنوب البلاد وجنوب شرقها.

وشنت القوات الحكومية مؤخرا هجوما واسع النطاق على القاعدة فى الجنوب وتمكنت من استعادة العديد من المناطق التى كانت تسيطر عليها وضمنها المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت المترامية الأطراف.
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مصر 365

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