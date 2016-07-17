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الاشتباه فى جسم غريب بجوار مكتب مساعد وزير الداخلية لشرق الدلتا بالدقهلية

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الاشتباه فى جسم غريب بجوار مكتب مساعد وزير الداخلية لشرق الدلتا بالدقهلية الاشتباه فى جسم غريب بجوار مكتب مساعد وزير الداخلية لشرق الدلتا بالدقهلية
سادت حالة من الذعر بين أهالى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد الاشتباه فى جسم غريب يشتبه فى كونه يحوى موادا متفجرة بجوار مبنى مديرية أمن الدقهلية القديم، بتقاطع شارع الجيش مع قناة السويس.

وهرعت سيارات الحماية المدنية والمفرقعات والإطفاء برئاسة اللواء أسامه شعبان مدير الحماية المدنية بالدقهلية، لفحص البلاغ.

يذكر أن مبنى مديرية الأمن القديم، هو مقر مساعد وزير الداخلية لشرق الدلتا ويحوى العديد من المصالح منها "مكتب تجنيد، مكتب مكافحة مخدرات الدقهلية، مباحث ، الحملة الميكانيكية".

ضبط 34 طن مش داخل مصنع بالدقهلية بدون تصاريح وغير صالحة
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