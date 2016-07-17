لكِ سيدتى.. 4 نصائح للعناية بصحتك فى جميع مراحل عمرك

صحة المرأة هو خط الدفاع الأول للأسرة، حتى تكتمل سعادتها وعلى الأم المحافظة على صحتها وصحته ابنتها والابتعاد عن أفكار الإهمال التى طالت الأجيال الحالية والتى تسبب مشكلات صحية كثيرة.

ويقدم الدكتور "عمرو أبو اليزيد" أخصائى النساء والتوليد والعقم بمستشفيات الشرطة وعضو المؤسسة المصرية لطب الجنين، مجموعة من النصائح الذهبية التى تحمى النساء من الأمراض الصعبة على مدار حياتهم، قائلا: "صحة المرأة تحتاج إلى كثير من التوعية المجتمعية للابتعاد عن الأمراض التى تصيبها وهى بعمر الشباب، ومن أهم النصائح التى لابد أن تعرفها النساء..

1.نشر برامج التوعية الصحية بهدف زيادة الوعى والتثقيف الصحى المستمر من خلال التواصل مع المرأة فى مجتمعتها وتوفير الرعاية الصحية الأساسية لها.

2.الاكتشاف المبكر للأمراض والمتابعة الدورية المنتظمة مثل الاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم وذلك بعمل مسحه من عنق الرحم كل ثلاث سنوات بداية من عمر 21 سنة للمتزوجات حتى عمر 65 سنة، بالإضافة إلى التطعيم ضد فيروس الورم الحليمى البشرى والمسئول عن الجزء الأكبر من الإصابة بسرطان عنق الرحم، وينصح بأخذ اللقاح بعدد 3 مرات خلال 6 أشهر.

3.الاكتشاف المبكر لأمراض الثدى من خلال الفحص الثدى بعد كل دورة شهرية وزيارة الطبيب لفحص الثدى كل 3 سنوات فى سن العشرينات والثلاثينيات ، ثم سنويا بعد سن الأربعين، وإجراء فحص الماموجرام بانتظام فى سن الأربعين كل سنة أو سنتين وسنويا بعد سن الخمسين حتى عمر 75، وفى حال توفر التاريخ المرضى للسرطان فى العائلة نبدأ فى الفحص قبل عمر المصابة بعائلتك بـ10 سنوات، مع العلم أن 90% من الكتل والأورام الموجودة بالثدى هى أورام حميدة ولكن 10% منها يثبت أنها سرطانية.

4.هناك بعض الفحوصات والتحاليل التى يجب أن تتبعها السيدة خاصة بعد سن اليأس منها عمل آشعة سونار مهبلى على الجهاز التناسلى بالإضافة إلى عمل آشعة ديسكا لقياس كثافة العظام، وعمل بعض التحاليل لاستبعاد مشاكل الجهاز البولى مع صورة دم للتأكد من نسبة الأنيميا وسكر الدم ووظائف الكبد والكلى وفحص الغدة الدرقية وفحص الكوليسترول والدهون الثلاثية ودلالات الأورام.

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