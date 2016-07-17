محمد شاكر: 16 مليار جنيه تكلفة تنفيذ خطة تطوير شبكة نقل الكهرباء

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اقتربت من إنهاء خطتها لرفع كفاءة و تطوير شبكة نقل الكهرباء، وذلك وفقاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تطوير الشبكة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.

وأكد "شاكر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفذ خطة تطوير الشبكة ورفع كفاءتها بتكلفة تصل إلى 16 مليار جنيه، مؤكداً أن الدولة دعمت الشركة بقيمة 10 مليارات جنيه.

وقال وزير الكهرباء، إنه غير راض عن وضع التيار الكهربائى بمحافظات الصعيد، نظراً لتكرار انقطاع التيار بسبب تهالك شبكات النقل و التوزيع بمحافظات الصعيد، لافتاً إلى أنه تم تغير 100 محول حتى الآن ، ولكنه عدد غير كافى.

وأضاف "شاكر" أن الوزارة تسعى لأن يصل الجهد للمستهلك بجميع أنحاء الجمهورية لقوة 220 كيلو فولت بدلا من 219 كيلو فولت، مضيفاً أن محافظات الصعيد على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

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