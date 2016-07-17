أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

كمال حبيب: تركيا ستضطر لمراجعة موقفها من الإخوان بعد الأحداث الأخيرة

Google+ Print
كمال حبيب: تركيا ستضطر لمراجعة موقفها من الإخوان بعد الأحداث الأخيرة كمال حبيب: تركيا ستضطر لمراجعة موقفها من الإخوان بعد الأحداث الأخيرة
قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان ليست طرفا فى الصراع السياسى الداخلى فى تركيا ، مؤكدا أن أنقرة ستضطر لمراجعة موقفها من الإخوان بعد الأحداث الأخيرة.

وأضاف "حبيب" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ما حدث فى تركيا، جرس إنذار خطير وقوى لـ"أردوغان" بسبب سياساته الداخلية والخارجية، وهو ما قد يفرض عليه أن تبقى يده مقيدة وليس مطلقة كما كانت من قبل ، ومن ثم ستفرض مصالح الدولة التركية المنهكة على صناع القرار أن يراجعوا سياساتهم، بما فى ذلك علاقتهم بقوى الإسلام السياسى فى العالم العربى، ومنهم بالطبع جماعة الإخوان.


>- حكاية 6 ساعات رعب سيطرت على الإخوان قبل فشل تحرك الجيش التركى.. قيادات التنظيم والجماعة الإسلامية يحشدون للتظاهرات الداعمة لـ"اردوغان".. وطالبوا الرئيس التركى بارتداء الوجه الديكتاتورى وإعدام معارضيه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365