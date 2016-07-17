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وفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق صلاح سالم

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وفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق صلاح سالم وفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق صلاح سالم
لقى 5 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم 3 سيارات وقع أمام مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، وفقاً لما أفاد به أحد القراء، خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، كما أمدنا بصوراً للحادث.

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تصادم (1)
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جانب من الحادث

تصادم (2)
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سيارة محطمة نتيجة الحادث

تصادم (3)
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رسالة القارئ


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