انفجار «بارود» يصيب أربعة أشخاص في الباحة

أصيب أربعة أشخاص بحروق مساء الجمعة إثر انفجار مادة البارود أثناء حضورهم لحفل زواج في محافظة قلوة بمنطقة الباحة.

وقد تلقت الجهات الأمنية بشرطة قلوة في تمام الساعة السابعة من مساء الجمعة اتصالاً من مستشفى قلوة العام مفاده حضور حدث يبلغ من العمر ١٥ عاماً يرافقه ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر وبهم حروق إثر حدوث انفجار.

وذكر مساعد المتحدث الرسمي بشرطة منطقة الباحة المقدم بندر بن عبدالرحمن أنه فور تلقي البلاغ جرى الانتقال للمستشفى، واتضح أن المذكورين تعرضوا لحروق جراء انفجار مادة البارود عليهم.

وأضاف أنه بسماع أقوالهم أفاد الحدث المصاب أنه حضر زواج بقصر زهران في الشعراء وعند تجمعهم للدخول بما لا يبعد عن القصر حوالي ثلاث مئة متر شاهد ثلاثة أشخاص بحوزتهم بنادق من نوع "قبسون" وبارود وأثناء مشيهم حصل الانفجار.

وأردف المقدم بن عبدالرحمن أنه بانتقال المختصين لموقع الانفجار تبين أنه يقع قرب مثلث الشعراء، ولوحظ آثار بارود محروق على الأسفلت المؤدي إلى القصر، وكذلك وجود ملابس محترقة، وتم رفع الآثار وتحريزها ولم يعثر على أي أسلحة أو أدوات استخدمت في الحادث المشار إليه، وتم إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة أسباب الإصابات والمتسبب فيها بمتابعة من مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي آل هادي.

وأكد أن التعليمات مشددة من مقام وزارة الداخلية لمنع استخدام الأسلحة النارية في الأفراح والمناسبات العامة، وشرطة منطقة الباحة تحذر من تجاوز هذه التعليمات وسوف يطبق النظام بحق أي مقصر أو متهاون سواء كان من المواطنين أو أصحاب القاعات والقصور.