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حريق هائل بمحل «غاز» في ينبع

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حريق هائل بمحل «غاز» في ينبع حريق هائل بمحل «غاز» في ينبع

النيران التهمت مركبتين و70 اسطوانة غاز

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع فجر أمس على حريق هائل اندلع في أحد محلات توزيع اسطوانات الغاز، وتشير التحقيقات الأولية لوجود شبهة جنائية.

وقال المتحدث الرسمي لـ"مدني المدينة المنورة" العقيد خالد مبارك الجهني إن مركز التحكم والتوجيه بـ"مدني ينبع" تلقى فجر أمس بلاغاً عن اندلاع حريق بمحل لتوزيع اسطوانات الغاز في حي الخريق.

وأضاف أن الفرق باشرت الحادث وعزلت الاسطوانات المشتعلة في موقع الحريق عن المواقع المجاورة للمحل، وأمنت منطقة الحادث لوجود خطورة، وحاصرت النيران وأخمدتها دون وقوع إصابات.

وأردف العقيد الجهني أن الحادث نتج عنه احتراق مركبتين لتوزيع الغاز أثناء وقوفهما داخل المحل و70 اسطوانة غاز، وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود شبهة جنائية، وقد تم تسليم الموقع لشرطة المحافظة لاستكمال بقية الإجراءات النظامية.

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