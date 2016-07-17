التحذير من خطورة إهمال صيانة المصاعد

شددت المديرية العامة للدفاع المدني على أهمية إجراء صيانة دورية للمصاعد الكهربائية من قبل مشغلين وملاك العمائر الاستثمارية والفنادق والشقق المفروشة والفلل الخاصة، من خلال التعاقد مع شركات معتمدة ومرخصة من المديرية وتنفيذ الصيانة في مواعيد منتظمة حتى لا يتعرض مستخدمو المصاعد لأي خطر. وطالب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة اللواء عبدالله بن أحمد الشغيثري بالالتزام بالهدوء والتصرف بحكمة عند توقف المصعد بهم، وعدم الطرق على الأبواب بشدة أو الضغط العنيف على الأزرار، والاتصال فوراً بالدفاع المدني على 998.

وأشار إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة تكرر الحوادث التي يباشرها الدفاع المدني في بعض المصاعد الكهربائية نتيجة لسوء الاستخدام وغياب الصيانة الدورية لها، وهو ما يعرض مستخدميها للخطر، مؤكداً أن ملاك المباني والمشغلين لها ومديري التشغيل والصيانة في المنشآت الحكومية يتحملون المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق بالأشخاص المحتجزين في المصاعد.