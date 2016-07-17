مهرجان النماص يحتفي بأبناء شهداء الواجب

يدشن محافظ النماص عبدالله عائض العجيري فعاليات مهرجان المحافظة السياحي مساء اليوم الأحد بقصر التراث، وذلك ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا، ويتخلل الحفل فقرات منوعة وقصائد شعرية وأداء العرضة الشعبية وبعض الفقرات الأخرى. وأوضح العجيري أن الحفل سيكون انطلاقة لموسم صيف مميز، بعد اعتماد أكثر من ٤٠ فعالية على مدار ٩٠ يوماً، تضم مهرجان التسوق ومواقع خاصة بالأسر المنتجة وفعاليات بالمتاحف الخاصة وبرامج تثقيفية وتوعوية من قبل إدارة تعليم المحافظة وملتقيات ثقافية وأوبريتات شعرية وفنية وعروضاً فلكلورية لأبناء القبائل وأنشطة شبابية ومعارض تصوير فوتوغرافي ورسماً حراً وديوانية النماص، والتي تعتبر ملتقى للمثقفين والرواة والفعاليات الثقافية والتراثية التي تقام في خيمة مخصصة في الحي التاريخي، إضافة إلى عروض الضوء والصوت.

وقال ان المحافظة خصصت فعالية لأول مرة ضمن فعاليات الصيف للاحتفاء بأبناء شهداء الواجب وأبطال الحد الجنوبي الذين يدافعون عن هذ الوطن ومقدساته.

ومن المنتظر أن تستقطب المحافظة الزوار من أبناء منطقة عسير وكافة مناطق المملكة ودول الخليج العربي، لاسيما وأنها تعتبر من أهم الوجهات السياحية التي يقبل عليها السياح؛ نظراً لما تتميز به المنطقة من جماليات في طبيعة الجو والمتنزهات التي تمتد على الشريط السياحي من أبها إلى النماص.

مبانٍ تراثية في النماص

عبدالله العجيري