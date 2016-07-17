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مشادة كلامية بين زينب سالم وضابط شرطة..والنائبة تعتذر عن استكمال المداخلة

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مشادة كلامية بين زينب سالم وضابط شرطة..والنائبة تعتذر عن استكمال المداخلة مشادة كلامية بين زينب سالم وضابط شرطة..والنائبة تعتذر عن استكمال المداخلة
نشبت مشادة كلامية بين النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب، ورائد الشرطة عمرو شريف، المعروف بالمتحدث الغير رسمى باسم الداخلية، على خلفية مشاجرة النائبة مع أحد ضباط شرطة قسم مدينة نصر.

وقال "شريف" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عز الدين، مقدمة برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنا أدافع عن الهيئة..وأسلوبها مرفوض ولا يصح وتم احتجاز ابن شقيقتها بناء على القانون"، مضيفاً :" لو انتى نائبة من أربعة سنين أنا ضابط من 12 سنة".

فيما قالت النائبة،:"يا سيدى ربنا يديك .. ولو انت مثل زميلك يبقى مشكلة كبيرة..أنا لست فى مجال لإجراء حوار"، معتذرة عن استكمال المداخلة الهاتقية مع البرنامج.


>-"90 دقيقة" يعرض تسجيلا صوتيا لمشاجرة النائبة زينب وضابط الشرطة

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