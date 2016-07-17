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افتتاح مسارين جديدين على جسر جميرا

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افتتاح مسارين جديدين على جسر جميرا افتتاح مسارين جديدين على جسر جميرا

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات فجر أمس المرحلة الثانية من جسر شارع جميرا ضمن مشروع قناة دبي المائية، حيث تم افتتاح مسارين في الاتجاه من جميرا 2 «الشمال» إلى جميرا 3 «الجنوب».

وكانت الهيئة افتتحت في مطلع الشهر الجاري مسارين في الاتجاه من جميرا 3 «الجنوب» الى جميرا 2 «الشمال»، وسيتم افتتاح كافة مسارات جسر جميرا في الاتجاهين خلال الشهر الجاري.

ويتألف جسر شارع جميرا من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، ويمر الجسر أعلى قناة دبي المائية بارتفاع ثمانية أمتار ونصف المتر، بما يسمح بحركة الملاحة البحرية على مدار الساعة.

ومع استكمال افتتاح كافة مسارات جسر جميرا تنتهي الهيئة من أعمال كافة الجسور التي تعبر قناة دبي المائية، وستتركز الجهود في المرحلة المقبلة على استكمال أعمال حفر القناة أسفل الجسور، وبناء جوانب القناة، وكذلك بناء ثلاثة جسور للمشاة تربط ضفتي القناة في مواقع مميزة، وبناء 10 محطات للنقل البحري، وأيضاً أعمال الردم لإنشاء شبه جزيرة صناعية على امتداد حديقة جميرا، مما سيضاعف طول شاطئ الحديقة، ويزيد مساحة الحديقة، ويتيح المجال لإضافة العديد من الأنشطة الترفيهية.

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