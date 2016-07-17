أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حادث دهس 4 جمال يودي بحياة شخصين في رأس الخيمة

Google+ Print
حادث دهس 4 جمال يودي بحياة شخصين في رأس الخيمة حادث دهس 4 جمال يودي بحياة شخصين في رأس الخيمة

توفي مواطن يدعى (أ، ع، أ) ويبلغ من العمر 28 عاماً وآخر من جزر القمر يدعى (ح، م، ع) وعمره 32 عاماً، وأصيب ثالث من جزر القمر يدعى (ش، م، أ) في العشرينيات من عمره بإصابات بليغة، بعد تعرض مركبتهم لحادث دهس 4 جمال على إحدى الطرق في رأس الخيمة.

وتفصيلاً؛ أشار العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة في الساعة الخامسة والنصف من صباح أمس، يفيد بتعرض مركبة لحادث دهس حيوانات على إحدى الطرق، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني لمكان الحادث، وتبين خلال تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وفاة اثنين منهم نتيجة إصابتهما بإصابات بليغة، فيما تم نقل ثالث إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين خلال التحقيقات المبدئية وشهود العيان، عامل آسيوي «راعي إبل» كان قد أوقف المركبات لعبور عدد من الجمال الطريق، إلا أن المركبة المذكورة قدمت من الخلف مسرعة، مع عدم انتباه من السائق، ما أدى إلى اصطدامه بقوة بالجمال، حيث أدى الحادث إلى نفوق 4 جمال.

وتم نقل ملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، فيما ناشد الحميدي جميع قائدي المركبات بضرورة التقيد بالأنظمة وقواعد السير وفقا للسرعات القانونية المحددة وضرورة الانتباه للطريق من المفاجآت وعدم العبث بغيره، كما دعا ملّاك الحيوانات السائبة إلى ضرورة الحفاظ على حيواناتهم بعيداً عن الطرق العامة حتى لا تقع الحوادث المرورية، ناقلاً تعازيه ومواساته إلى أسر المتوفين، متمنياً السلامة للجميع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية