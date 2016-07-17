وزارة الصحة تحذر من مكمّلات مغشوشة لتخسيس الوزن ومقوّيات للرجال

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 5 تعاميم للتحذير من استخدام عدة مكملات غذائية، يتم الترويج لها لتخفيف الوزن ومقويات للرجال، تحتوي على مواد دوائية غير معلن عنها تسبب اضطرابات في عمل الأجهزة الحيوية في الجسم ومضار جانبية قد تؤدي إلى الوفاة، علما بأن هذه المنتجات غير مسجلة لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

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وطلب الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة، في التعاميم التي تم توجيهها إلى وزارة التغيير المناخي والبيئة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والهيئة الاتحادية للجمارك وإدارة الأغذية والصحة ببلدية دبي، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المستحضرات المذكورة من الأسواق ومنع تداولها واستيرادها، في حال توفرها، مؤكداً انسياق فئة من المجتمع بتعاطي أدوية عشبية أو مكملات غذائية ومقويات برغم دأب وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتحذير وتنبيه الجمهور بعدم استخدام هذه المنتجات وتوخي الحذر منها. تحذيرات

وأكد أن الوزارة تلقت تحذيراً من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم استخدام المنتج Extra Slim Plus Acai Berry Weight Loss Formula والذي يروج له بأنه مستحضر طبيعي لتخفيف الوزن، حيث أظهرت التحاليل التي تمت بالمختبرات التابعة للهيئة احتواء المستحضرعلى مادة دوائية غير معلن عنها وهي: Sibutramine.

بالإضافة إلى التحذير من منتج «Dream Body Advanced + Acai Weight Loss & Cleanse» والذي يروج له بأنه مستحضر طبيعي لتخفيف الوزن، حيث أظهرت نتائج التحاليل احتواء المستحضر المذكور أعلاه على ثلاث مواد دوائية غير معلن عنها وهي: Sibutramine و Fluoxetine و Sildenafil.

وتضمن التحذير أيضاً المنتج Dream Body Original Formula والذي يروج له بأنه مستحضر طبيعي لتخفيف الوزن، حيث أظهرت نتائج التحاليل احتواء المستحضر على مادة دوائية غير معلن عنها وهي: Sibutramine.

إضافة إلى التحذير من المنتج My Steel Woody والمستخدم كمكمل غذائي ومقوي جنسي للرجال، وتبين احتواء المستحضر على مادة دوائية غير معلن عنها وهي: Sildenafil.