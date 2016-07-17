طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم مغبراً وحاراً إلى شديد الحرارة بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي صباح الغد الباكر على بعض المناطق الغربية.

وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 -25 35كم/ساعة بوجه عام تصل 45 كم/ساعة أحياناً خاصة على المناطق المكشوفة. والبحر متوسط يضطرب أحياناً بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة يصل إلى ستة أقدام بالعمق، ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة و35 دقيقة ظهراً وأدنى جزر عند الساعة الرابعة و35 دقيقة مساءً.