كارول سماحة تفتتح مهرجان بيبلوس الدولي

إفتتحت النجمة كارول سماحة مهرجان بيبلوس الدولي في ١٥ يوليو/ تموز بإحيائها حفلةٍ غنائية إستعراضية رائعة.

وقدمت النجمة لمدة ساعتين عدد كبير من أغانيها القديمة والجديدة ضمن لوحاتٍ إستعراضية شاركت فيها أيضاً كارول رقصاً، وسط تصفيق الجمهور الحار والتفاعل معها.

واللافت في الحفل أن كارول قدمت تحية لروح المطربة الراحلة صباح بأدائها أغنية "تعلى وتتعمر يا دار"، بالإضافة إلى مُفاجأتها الجمهور بأداء أغنية روك باللغة الإنكليزية بعنوان "Wrecking Ball".

يشار إلى أنه، بالإضافة للجمهور الغفير ومُحبي كارول سماحة، حضر الحفل وزير السياحة اللبناني ميشال فرعون وعدد كبير من الوجوه الديبلوماسية، الإجتماعية، الفنية والإعلامية.

يذكر أن هذه المشاركة هي الثانية للنجمة كارول سماحة في مهرجان بيبلوس بعد مشاركتها الأولى عام ٢٠٠٧.