هل تزور كيم كاردشيان مصر قريباً؟

نشر النجم المصري محمد كريم، على صفحته الخاصة في موقع تبادل الصور الشهير "انستقرام" صورة له تجمعه بنجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان Kim Kardashian.

وأرفق النجم الصورة بتعليق أثار الكثير من التساؤلات، حيث كتب: "النجمة العالمية كيم كاردشيان قريبا في مصر وعدة دول في الشرق الأوسط".

وعلى أثر ذلك توالت الكثير من التعليقات من قبل الجمهور متسائلين عن سبب تواجده مع كيم، وسبب زيارتها لمصر.

وكان كريم قد التقى بالنجمة البالغة من العمر 35 عاماً في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

يشار إلى أن النجمة العالمية كيم كردشيان كانت قد هاجمت مؤخراً مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس)، وذلك لرفضه تمرير أربعة مقترحات مختلفة، تتعلق بتشديد الرقابة على شراء الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، في أعقاب هجوم أورلاندو، الذي أدّ إلى مقتل 49 شخصاً وإصابة 53 آخرين، خلال الأيام الماضية.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"