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برج الحمل حظك اليوم الأحد 17 / 7 /2016

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برج الحمل حظك اليوم الأحد 17 / 7 /2016 برج الحمل حظك اليوم الأحد 17 / 7 /2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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تشعر بالسعادة والرضا اليوم بسبب تقدير مديريك وزملائك فى العمل لمواهبك وعملك، كما أنك تتلقى هدية لطيفة اليوم وتشعر أنك نسيت كل الجهد القاسى الذى بذلته فى حياتك المهنية وتتمتع بثمار عملك.

على الصعيد العاطفي:
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تشعر بالحيرة وتعجز عن اتخاذ قرار ينطوى على اختيار بين شخصين وليس امامك إلا أن تتبع حدسك وقلبك خاصة فى ما يتعلق بالحب وكن واثقًا أن قلبك سيتخذ القرار الصحيح.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
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أنت محبط فى الفترة الأخيرة وتشعر بالقلق باستمرار مما يجعلك عاجزًا عن التركيز فى عملك ومن أجل المحافظة على تركيزك حاول أن تركز على المشروبات التى تساعدك على الاستيقاظ والتركيز.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
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هذا هو الوقت المناسب لتنفيذ الخطط والوعود التى اتخذتها لنفسك ومن المرجح أن هذا يأخذك بعيدًا عن عالمك التقليدى والمعتاد، الفرصة متاحة أيضًا للاسترخاء والاستمتاع ببعض المرح.

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مصر 365

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