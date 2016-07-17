برج الحوت حظك اليوم الأحد 17 /7/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:لمواليد برج الحوت على الصعيد المهنى يحتاج المزيد من التركيز ، فعليك أن تضع فى الاعتبار نقاط الانتقاد التى يواجهك بها من حولك ، اعطِ عملك المزيد من التركيز وحاول التخلص من حالة الكسل التى أصابتك .
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على الصعيد العاطفي: الصعيد العاطفى لمواليد البرج متوتر لحد كبير ، إذ تبحث عن علاقة جيدة منذ فترة لكنك لم تستطع أن تجدها حتى الآن وهو ما يسبب لك الاضطراب لحد كبير .
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برج الحوت على الصعيد الصحي:لمواليد برج الحوت ابتعد عن التدخين الذى سيدمر صحتك ، واهتم بوجباتك الغذائية التى تتناولها بعيدا عن الوجبات السريعة .
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن الفترة المقبلة ستتفاجأ بالكثير من الأحداث التى ستجعلك أكثر حماسا و تفاؤلا ، من جهة أخرى لا تتجاهل الشق العائلى .
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