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برج الدلو حظك اليوم الأحد 17 /7/2016

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برج الدلو حظك اليوم الأحد 17 /7/2016 برج الدلو حظك اليوم الأحد 17 /7/2016

على الصعيد المهني:
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لمواليد برج الدلو على الصعيد المهنى هناك عدد من الفرص ستظهر هذه الفترة على السطح ، لا تتردد فى اقتناص الأنسب لك من بينها .

على الصعيد العاطفي:
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الصعيد العاطفى لمواليد البرج مميز ، فهو الوقت المناسب للاستمتاع بجو رومانسى ساحر مع شريكك ، لا تتردد فى اقتراح ذلك عليه .

برج الدلو على الصعيد الصحي:
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لمواليد برج الدلو عليك ألا تتجاهل المشاكل الصحية التى لحقت بك الفترة الماضية ، فاستشارة طبيب هى أفضل قرار .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو استبعاد الشق العاطفى خلال اتخاذك للقرارات الحاسمة ، من جهة أخرى الوقت مناسب لوضع خطة للسفر .
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مصر 365

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