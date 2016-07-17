برج الدلو حظك اليوم الأحد 17 /7/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:لمواليد برج الدلو على الصعيد المهنى هناك عدد من الفرص ستظهر هذه الفترة على السطح ، لا تتردد فى اقتناص الأنسب لك من بينها .
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على الصعيد العاطفي: الصعيد العاطفى لمواليد البرج مميز ، فهو الوقت المناسب للاستمتاع بجو رومانسى ساحر مع شريكك ، لا تتردد فى اقتراح ذلك عليه .
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برج الدلو على الصعيد الصحي:لمواليد برج الدلو عليك ألا تتجاهل المشاكل الصحية التى لحقت بك الفترة الماضية ، فاستشارة طبيب هى أفضل قرار .
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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو استبعاد الشق العاطفى خلال اتخاذك للقرارات الحاسمة ، من جهة أخرى الوقت مناسب لوضع خطة للسفر .
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