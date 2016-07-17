برج الثور حظك اليوم الأحد 17 /7/2016



> برج الثور على الصعيد المهني:

> لمواليد برج الثور الصعيد المهنى متوتر لحد كبير حيث تملأ الطاقة السلبية الأجواء حولك وهو ما يؤثر عليك بشكل مباشر ، استثمر قوة شخصيتك وهدوءك و قم بعملك على أكمل وجه . على الصعيد العاطفي:

> الصعيد العاطفى لمواليد البرج فى طريقة للوصول للاستقرار ، صارح شريكك بكل ما يشغل بالك و بانفعالاتك حتى تصلا معا لحل للمشاكل التى حلت على العلاقة مؤخرا . برج الثور على الصعيد الصحى

> لمواليد برج الثور عليك الاهتمام بالجانب الصحى، فإهمالك لممارسة الرياضة يعود سلبا على حالتك الصحية . توقعات علماء الفلك لبرج الثور

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن هناك الكثير من التغيرات ستحدث لك الفترة المقبلة ، فكن جاهزا للتكليف بالكثير من المهام فى العمل .

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شبكةعيونالإخبارية

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