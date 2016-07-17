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برج العقرب حظك اليوم الأحد 17 يوليو 2016

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برج العقرب حظك اليوم الأحد 17 يوليو 2016 برج العقرب حظك اليوم الأحد 17 يوليو 2016

على الصعيد المهني:
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يبدو أن اليوم هو القوت المناسب لتساعد زملائك أو فريق العمل الذي تديره، ستنتهي فترة الاحباط التي كانت لازمتك فترة طويلة، ولغربتك الكبيرة في أن تكون سعيداً قد تصرف الكثير من الأموال ولكن لا تبذر بهذا الشكل لأكثر من يوم لأن ذلك سيؤثر عليك فيما بعد.

على الصعيد العاطفي:
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اليوم هو الوقت المناسب للحب، اظهر تقديرك وامتنانك لشريك حياتك فافعل له شيء لم يكن يتوقعه اجعله يوم مميز له، فالرومانسية تملئ الجو اليوم ، اما اذا كنت غير مرتبط ففرصتك أن تقابل شريك حياتك اليوم كبيرة.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
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ستشعر اليوم برغبة في تغيير روتين حياتك، ولكن لا تفعل ذلك الا اذا فكرت في هذا الأمر جيداً، فكر كثيرا في مستقبلك لا توقف تفكيرك على الحاضر فقط، فقط استكتع بحياتك الحالية دون أن تغيير الكثير منها، اهتم بصحتك جيدا خاصة اذا كنت تعيش بمفردك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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ستشعر اليوم بمزيد من الحب والحنان تجاه كل من حولك، قد يعترف لك شخص ممن حولك بحقيقة مشاعره تجاهك، لكنك تحتفظ بتجاربك الصعبة التي مريت بها ولكن هذا هو الوقت المناسب لتنسى هذه الأمور التي تمسكت بها لفترة طويلة.

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مصر 365

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