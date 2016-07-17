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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 17 يوليو 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 17 يوليو 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 17 يوليو 2016

برج القوس على الصعيد المهني:
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سيكون لك دور مؤثر اليوم في عملك، ستنجز العديد من مهامك وأعمالك، ستساعد من حولك على أن يتعاونوا لانجاز المشروعات الكبيرة، ستنال تقدير دورك ومجهودك في انجاز هذه المشروعات الكبرى.

على الصعيد العاطفي:
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تعاني حياتك العاطفية بعض الشيء من الاضطراب في الفترة الأخيرة، فلم تصلك أو ام تدرك الرسائل والاشارات التي كانت يرسلها اليك شريك حياتك، لكن اليوم سيصلك معلومات تساعدك على فهم شريك حياتك بشكل أفضل وستتخذ اجراءات حاسمة بناءا على هذه المعلومات ولكن احتفظ بهدوءك.

برج القوس على الصعيد الصحي:
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الحصول على صحة جيدة ليست هدف بعيد المنال عنك فمجرد حفاظك على لياقتك البدنية ونظام غذائي جيد سيساعدك ذلك على تحقيق طموحاتك، فحفاظك على صحتك الجيدة سيساعدك على تحقيق احلامك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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العديد من الفرص الجيدة في انتظارك. لكنها تتطلب قدرا كبيرا من الالتزام الذي يبدو أنه خيار جيدك لك في هذا الوقت، قد يحدث شيء من شخص مهم بالنسبة اليك أنت تتصرف بلطف في حياتك وهذا يساعدك على تكوين صداقات جيدة.
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مصر 365

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