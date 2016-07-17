برج العذراء حظك اليوم الأحد 17/7/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

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أنت فى تقدم واضح هذه الفترة على الصعيد المهنى ، فاستثمر كل جهودك لتكون الأكثر تميزا و فى المقدمة دائما فمديرك ينتظر منك بعض الاقتراحات الخاصة بالعمل و التى ستجعل خطواتك أكثر ثباتا و تأثيرا بين زملائك ، فلا تستهين بقدراتك .الحياة العاطفية لمواليد برج العقرب ممتازة هذه الفترة ، فالرومانسية و الاستقرار يسودها بنسبة كبيرة ، و اعلم أن شريكك يهتم بأدق تفاصيل حياتك و يسعى دائما لإرضائك .صحتك فى تحسن بعد تعرضها الفترة الأخيرة للاضطرابات ، فالتزم بتعليمات طبيبك و لا تتجاهل الصعيد الصحى حتى لا تصاب بوعكة صحية الفترة المقبلة .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن الأيام المقبلة تزف لك الكثير من الأخبار الجيدة و التى تخص شريكك و حياتك الأسرية ، عليك ألا تتعجل فى اتخاذ أى قرار.