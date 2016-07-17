برج العذراء حظك اليوم الأحد 17/7/2016

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برج العقرب على الصعيد المهني:أنت فى تقدم واضح هذه الفترة على الصعيد المهنى ، فاستثمر كل جهودك لتكون الأكثر تميزا و فى المقدمة دائما فمديرك ينتظر منك بعض الاقتراحات الخاصة بالعمل و التى ستجعل خطواتك أكثر ثباتا و تأثيرا بين زملائك ، فلا تستهين بقدراتك .
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على الصعيد العاطفي:الحياة العاطفية لمواليد برج العقرب ممتازة هذه الفترة ، فالرومانسية و الاستقرار يسودها بنسبة كبيرة ، و اعلم أن شريكك يهتم بأدق تفاصيل حياتك و يسعى دائما لإرضائك .
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برج العقرب على الصعيد الصحي: صحتك فى تحسن بعد تعرضها الفترة الأخيرة للاضطرابات ، فالتزم بتعليمات طبيبك و لا تتجاهل الصعيد الصحى حتى لا تصاب بوعكة صحية الفترة المقبلة .
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توقعات علماء الفلك لبرج العقربيتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن الأيام المقبلة تزف لك الكثير من الأخبار الجيدة و التى تخص شريكك و حياتك الأسرية ، عليك ألا تتعجل فى اتخاذ أى قرار.
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