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برج القوس حظك اليوم الأحد 17/7/2016

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برج القوس حظك اليوم الأحد 17/7/2016 برج القوس حظك اليوم الأحد 17/7/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
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سلسلة من المفاجآت الخاصة بالعمل ستحدث الأيام المقبلة لمواليد برج القوس ، فسوف تنل سلسلة من الإشادات من مديرك و زملائك الفترة المقبلة عن عملك المتميز .

على الصعيد العاطفي:
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حياتك العاطفية متوترة و مضطربة ، فعليك كسر الروتين اليومى مع شريكك و أن تعمل بشكل جاد على تطوير شكل علاقتكما .

برج القوس على الصعيد الصحي:
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أنت فى حاجة لأخذ قسط وافر من الراحة خلال هذه الفترة و ذلك بعد تعرضك للإجهاد الشديد مؤخرا ، عليك أن تكسر روتين الحياة و تخصيص بعض الوقت للرياضة لتصبح صحتك فى أفضل حال.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس تحسنا فى الحالة المادية الفترة المقبلة ، إضافة إلى دخول بعض التغيرات على حياتك الأسرية و أيضا فى مجال العمل تجعلك مضطرا لأخذ خطوات جادة وحاسمة و لأنك إنسان ذو شخصية قوية فمن السهل أن تتخطى هذه المرحلة بسهولة .

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مصر 365

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