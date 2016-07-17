برج القوس حظك اليوم الأحد 17/7/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

> سلسلة من المفاجآت الخاصة بالعمل ستحدث الأيام المقبلة لمواليد برج القوس ، فسوف تنل سلسلة من الإشادات من مديرك و زملائك الفترة المقبلة عن عملك المتميز . على الصعيد العاطفي:

> حياتك العاطفية متوترة و مضطربة ، فعليك كسر الروتين اليومى مع شريكك و أن تعمل بشكل جاد على تطوير شكل علاقتكما . برج القوس على الصعيد الصحي:

> أنت فى حاجة لأخذ قسط وافر من الراحة خلال هذه الفترة و ذلك بعد تعرضك للإجهاد الشديد مؤخرا ، عليك أن تكسر روتين الحياة و تخصيص بعض الوقت للرياضة لتصبح صحتك فى أفضل حال. توقعات علماء الفلك لبرج القوس

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس تحسنا فى الحالة المادية الفترة المقبلة ، إضافة إلى دخول بعض التغيرات على حياتك الأسرية و أيضا فى مجال العمل تجعلك مضطرا لأخذ خطوات جادة وحاسمة و لأنك إنسان ذو شخصية قوية فمن السهل أن تتخطى هذه المرحلة بسهولة .

شبكةعيونالإخبارية

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