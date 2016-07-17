برج السرطان حظك اليوم الأحد 17 يوليو 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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ستشعر ببعض التوازن في حياتك العملية، ستحدد اليوم مهاراتك بشكل جيد وستأتيك العديد من الفرص للتعلم أشياء جديدة وتشارك من حولك بما تعلمته، قد تحدث بعض الأمور التي تسبب لك الخسائر المادية.حاول ان تخرج مع أصدقائك اليوم في نزهة واستمتع بوقتك، ستجد اليوم فرص كثيرة للتعرف على أشخاص جدد والدخول في علاقة عاطفية جديدة، فأنه الوقت المناسب للدخول في علاقة جديدة تتجنب فيها ما عنيت فيه في الماضي.قد تعاني اليوم من مشكلات في الجهاز التنفسي وخاصة من يعانون من الربو فيجب الابتعاد عن كل ما سبب لك الحساسية مثل الغبار والتدخين، ومن هو مصاب بالبرد قد يتطور الأمر قليلا ويصاب بمضاعفات، فخذ احتياطاتك الكافية اليوم.الصدق هو شعار اليوم، فاليوم هو أنسب وقت لتركز في تفاصيل عملك والأمور البسيطة التي تجاهلتها الفترة الماضية، فحاول أن تركز اليوم لتنتهي من هذه الأمور الروتينية المملة، سيظهر لك من حولك تقديرهم وحبهم لك.