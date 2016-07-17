برج السرطان حظك اليوم الأحد 17 يوليو 2016

ستشعر ببعض التوازن في حياتك العملية، ستحدد اليوم مهاراتك بشكل جيد وستأتيك العديد من الفرص للتعلم أشياء جديدة وتشارك من حولك بما تعلمته، قد تحدث بعض الأمور التي تسبب لك الخسائر المادية.
على الصعيد العاطفي:
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حاول ان تخرج مع أصدقائك اليوم في نزهة واستمتع بوقتك، ستجد اليوم فرص كثيرة للتعرف على أشخاص جدد والدخول في علاقة عاطفية جديدة، فأنه الوقت المناسب للدخول في علاقة جديدة تتجنب فيها ما عنيت فيه في الماضي.
برج السرطان على الصعيد الصحي:
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قد تعاني اليوم من مشكلات في الجهاز التنفسي وخاصة من يعانون من الربو فيجب الابتعاد عن كل ما سبب لك الحساسية مثل الغبار والتدخين، ومن هو مصاب بالبرد قد يتطور الأمر قليلا ويصاب بمضاعفات، فخذ احتياطاتك الكافية اليوم.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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الصدق هو شعار اليوم، فاليوم هو أنسب وقت لتركز في تفاصيل عملك والأمور البسيطة التي تجاهلتها الفترة الماضية، فحاول أن تركز اليوم لتنتهي من هذه الأمور الروتينية المملة، سيظهر لك من حولك تقديرهم وحبهم لك.
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شبكةعيونالإخبارية
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