حظك اليوم برج الجدى الأحد 17 / 7/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى

> تعاون مع الجميع حتى تثبت نفسك، الريادة لا تأتى من الفراغ والتواجد مع الأصدقاء فى العمل دائماً يثرى خبراتك الذاتية ويعزز من وضعك فى العمل، التخلى عن كثير من مبادئك التى تعتبرها من أساسيات حياتك، لا يمثل عيباً ما دمت تصحح بها قرارات خاطئة، فكر جيداً ثم خذ قراراتك، حتى لا تجد نفسك فى مأزق حقيقى بسبب الاندفاع. على الصعيد العاطفي:

> الاستماع إلى كلام الحبيب فى أوقات حزنك، دليل على قربه منك ومعزته الموجودة فى قلبك، تأكد من الظروف فى الفترة القادمة حتى تعرف إن كانت مناسبة لأخذ خطوات رسمية فى العلاقة أم لا، اختر من الأصدقاء ما تستطيع أن تعبر لهم عن مدى علاقتك بالحبيب حتى لا يرشقك أحد بكلمات مزعجة. برج الجدى على الصعيد الصحي:

> التدخين و نزلات البرد المستمرة هو أهم الأمراض التى ستفاجئك الفترة القادمة، فالأعراض الناتجة عن التدخين ستظهر عليك بشكل مفاجىء، وستجد نفسك فى حاجة ضرورية للإقلاع عن هذه العادة بأسرع وقت ممكن، انقذ نفسك وخذ مبادرة بذلك. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش حالة من حالات الاكتفاء العاطفى التى يصل من خلالها إلى مرحلة الاستغناء بالحبيب عن معظم الأشخاص المحيطين به، والحالة الصحية تخذله مجدداً، ويعانى من مشكلات صحية بسبب التدخين المستمر.

شبكةعيونالإخبارية

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