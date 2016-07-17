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برج الأسد حظك اليوم الأحد 17/7/2016

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برج الأسد حظك اليوم الأحد 17/7/2016 برج الأسد حظك اليوم الأحد 17/7/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى ...
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اليوم مناسب جداً لتحقيق المزيد من النجاحات فى العمل ،كما سيكون لديك القدرة على إنجاز جميع المهام التى تعطلت مؤخراً، أما فيما يتعلق بمديرك فى العمل فسيكون هناك الكثير من التغيرات الطارئة على علاقتك به، حاول كذلك أن تهتم أكثر بتصرفاتك فى العمل أكثر من ذلك.

برج الأسد على الصعيد العاطفى ..
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حان الوقت الذى تتحدث فيه إلى الحبيب بكل صراحة وتبحث معه كل الأمور التى أزعجتك، كذلك يجب أن تكون على قدر المسئولية وتصارحه بأن هناك الكثير من الأشياء التى يجب مناقشتها قبل مرور الوقت وتعقدها أكثر من ذلك.

على الصعيد الصحى ..
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يجب ان تحصل على راحة، فانغماسك فى العمل خلال الفترة الماضية أثر عليك سلباً وجعلك محمل بالطاقة السلبية، لذا حاول أن تبحث عن نزهة مع الأصدقاء تخلصك من هذه المشاعر التى قد يكون لها مردود على صحتك بشكل عام.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..
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تتمتع بالكثير من الطاقة والحيوية هذه الأيام مما يساعدك على تعويض خسارتك السابقة وتتدارك التراجع فى حياتك الشخصية والمهنية فى الأيام الماضية.
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مصر 365

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