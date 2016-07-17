الجزائر تدعو لتسوية النزاع حول بحر الصين الجنوبى على أساس القانون الدولى

دعت الجزائر بتسوية النزاع المتعلق ببحر الصين الجنوبى على أساس القانون الدولى .

جاء ذلك فى بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية أمس السبت، وأكد البيان أنه حرصا من الجزائر على الضرورة الملحة لترقية السلم و الأمن الدوليين والحفاظ عليهما ووفقا للمذهب الذى يملى عليها عملها الدولى تساند كل الجهود الرامية لإيجاد الحلول السلمية والعادلة والتوافقية للخلافات على أساس القانون الدولى وعن طريق التفاوض فى ظل السكينة والوفاق.

وأضاف بيان الخارجية أن الجزائر ـ التى تدرك الأهمية والاهتمام اللذين تعيرهما البلدان المطلة على بحر الصين الجنوبى لأواصر الجوار التى تربط بينها ـ تأمل فى أن تتضافر جهود هذه البلدان التى تربطها بها علاقات صداقة قوية وعتيقة ونواياها الحسنة لصالح التشاور والحوار البناء الكفيلين بالحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليميين بما يكرس روح حسن الجوار والرفاه المتبادل.

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