أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجزائر تدعو لتسوية النزاع حول بحر الصين الجنوبى على أساس القانون الدولى

Google+ Print
الجزائر تدعو لتسوية النزاع حول بحر الصين الجنوبى على أساس القانون الدولى الجزائر تدعو لتسوية النزاع حول بحر الصين الجنوبى على أساس القانون الدولى
دعت الجزائر بتسوية النزاع المتعلق ببحر الصين الجنوبى على أساس القانون الدولى .

جاء ذلك فى بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية أمس السبت، وأكد البيان أنه حرصا من الجزائر على الضرورة الملحة لترقية السلم و الأمن الدوليين والحفاظ عليهما ووفقا للمذهب الذى يملى عليها عملها الدولى تساند كل الجهود الرامية لإيجاد الحلول السلمية والعادلة والتوافقية للخلافات على أساس القانون الدولى وعن طريق التفاوض فى ظل السكينة والوفاق.

وأضاف بيان الخارجية أن الجزائر ـ التى تدرك الأهمية والاهتمام اللذين تعيرهما البلدان المطلة على بحر الصين الجنوبى لأواصر الجوار التى تربط بينها ـ تأمل فى أن تتضافر جهود هذه البلدان التى تربطها بها علاقات صداقة قوية وعتيقة ونواياها الحسنة لصالح التشاور والحوار البناء الكفيلين بالحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليميين بما يكرس روح حسن الجوار والرفاه المتبادل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365