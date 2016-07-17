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غداً.. تطوير وحدة جراحة المخ والأعصاب بمستشفى جامعة الزقازيق

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غداً.. تطوير وحدة جراحة المخ والأعصاب بمستشفى جامعة الزقازيق غداً.. تطوير وحدة جراحة المخ والأعصاب بمستشفى جامعة الزقازيق
يفتتح الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، غدا الأحد، وحدة جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الجراحة بكلية الطب بعد تطويرها، بمساهمة من مؤسسة بنك لتنمية وخدمة المجتمع، بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور يحيى زكريا عميد كلية الطب، وهشام العنانى، مدير عام المستشفيات الجامعية، وعدد من قيادات بنك مصر، ومؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع.

صرح بذلك الدكتور هشام العنانى، مدير عام المستشفيات الجامعية، مضيفا أن تطوير وحدة جراحة المخ والأعصاب، شمل إضافة 5 أسرة بكل مشتملاتها لوحدة العناية المركزة الملحقة بها .

و سيقوم رئيس الجامعة بتكريم كل من محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعلى الصعيدى نائب رئيس مجلس أمناء بنك مصر، وهناء البورينى مدير مؤسسة بنك مصر، وهبة الحسينى مدير برامج بنك مصر ومدير البنك، ومحمود الخولى مدير عام الفروع لبنك مصر لشرق الدلتا، وناصر عبد الحميد مدير عام بنك مصر فرع الزقازيق .

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