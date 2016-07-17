أهالى سوهاج يعانون من انقطاع الكهربا والمياه

حالة من السخط وعدم الرضاء عن أداء الحكومة والمسئولين بمحافظة سوهاج بصفة عامة والمسئولين عن الكهرباء والمياه بصفة خاصة، بعد فشلهم فى حل مشكلتى الانقطاع المتكرر لهما، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف وعدم استجابتهم لشكاوى المواطنين المتكررة والمستمرة عبر الخطوط الساخنة والفاكسات.

ففى مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج شهدت عدة مناطق من القرية انقطاع التيار الكهربائى لمدة 8 ساعات متواصلة، الأمر الذى ترتب عليه انقطاع المياه وأصبحت تلك المناطق بلا كهرباء ولا ماء وحدوث تلف للأطعمة بالثلاجات داخل المنازل بالإضافة إلى تلف بعض المثلجات بالمحلات الموجودة بالقرية.

وأوضح الأهالى أن سبب انقطاع الكهرباء هو حدوث انفجار للمحول وإصلاح المشكلة على نفقتنا الخاصة ومع ذلك المشكلة لم يتم حلها.

ومن مركز العسيرات إلى مركز جرجا المجاور حيث عانى الأهالى بقرية المساعيد من نفس المشكلة واستمر انقطاع التيار الكهربائى على القرية أيضًا 8 ساعات.

وقال أحد الأهلى يدعى خليل خلف: "إننى تقدمت بعدة شكاوى لحل مشكلة انقطاع الكهرباء التى أصبحت طويلة جدًا وكأننا لسنا موجودين أصلاً فى حسابات الحكومة، ونحن نطالب القائمين على الكهرباء بضرورة عمل الصيانات اللازمة خاصة للمحولات الموجودة بالقرى والتى عفا عليها الزمن وأصبحت أقل مشكلة فى الأحمال تدمر المحول وتسبب اشتعال النيران فيه ما يترتب عليه انقطاع التيار الكهربائى لساعات طويلة جدًا.

وفى مركز طما شمال أصبحت المشكلة مزدوجة حيث انقطع التيار الكهربائى وانقطعت المياه لأكثر من 16 ساعة متواصلة الأمر جعل الأهالى يعيشون مأساة حقيقية.

وقال سيد السيد أحد الأهالى إنهم أصبحوا يشعرون أن الحكومة لا تضع الصعيد فى حساباتها تمامًا على الرغم من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالصعيد ومشاكله، وتذليل أى عقبات أو أزمات أمام المواطن الصعيدى، لكن يبدو أن الحكومة تعمل فى واد آخر وتضع ودن من طين وأخرى من عجين وتترك الرئيس يتحمل أعباء الوطن بمفرده.

>وتلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء عاطف أبو العباس، نائب المدير للشمال يفيد بنشوب حريق بمحول كهربائى دائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من التحريات التى قادها الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة طما والنقيب مجدى أنور معاون مباحث المركز بإشراف العميد عمر خطاب رئيس فرع بحث الشمال نشوب حريق محدود بمحول كهرباء بناحية الحما، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده، وبسؤال عبد الرحيم محمد عبد الرحيم أحمد 24 سنة فنى بشركة توزيع الكهرباء يقيم بذات الناحية قرر أن سبب الحريق عطل فنى بالمحول بسبب زيادة الأحمال ونفى الشبهة الجنائية، لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض الأسلاك بالمحو، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3188 إدارى المركز لسنة 2016، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بمحول كهرباء فى سوهاج

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