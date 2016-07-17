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لاعب الوداد: أهدرنا الفوز على الأهلي بسبب سوء التركيز

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لاعب الوداد: أهدرنا الفوز على الأهلي بسبب سوء التركيز لاعب الوداد: أهدرنا الفوز على الأهلي بسبب سوء التركيز

يرى إبراهيم النقاش لاعب الوداد المغربي أن فريقه كان يستطيع الفوز على الأهلي خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال إفريقيا إلا أن سوء التركيز أمام المرمى تسبب في إهدار زملائه لأكثر من فرصة.

وتعادل الأهلي سلبيا مع الوداد المغربي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتحدث النقاش عقب المباراة للصفحيين قائلا: "هذه هي المرة الثالثة التي نواجه فيها الأهلي والمباراة بالنسبة لي مواجهة كبير وقوية وغير سهلة".

وأضاف: "قدمنا مباراة قوية وأداء طيب وأهدرنا أكثر من فرصة خطيرة أمام المرمى بسبب سوء التركيز لذلك كنا الأقرب إلى الفوز".

وأتم حديثه قائلا: "سنلعب للفوز على الأهلي في لقاء المغرب من أجل حسم التأهل لنصف النهائي".

وتقام مباراة الجولة الرابعة بين الوداد والأهلي في المغرب يوم 27 من شهر يوليو الجاري.

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