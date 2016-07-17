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الأهلي لـ في الجول: يول ليس فاشلا.. وسيستمر حتي ولو خسر كأس مصر

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الأهلي لـ في الجول: يول ليس فاشلا.. وسيستمر حتي ولو خسر كأس مصر الأهلي لـ في الجول: يول ليس فاشلا.. وسيستمر حتي ولو خسر كأس مصر

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي أن الإدارة الحمراء لم تغير رأيها بشكل سلبي تجاه مارتن يول المدير الفني للفريق بسبب النتائج والعروض السلبية الاخيرة.

فقد فشل الأهلي في الفوز على ملعبه أمام الوداد بالتعادل 0-0 في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالمسابقة الإفريقية وصعب كثيرا من موقفه (التفاصيل).

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وقال عبد الوهاب في تصريحات لـFilGoal.com يوم السبت: "يول مدرب عالمي والجميع داخل وخارجها يعلم ذلك ولهذا فنحن لسنا أمام مدرب لا نعرفه".

وأضاف "تعرض الفريق لبعض الهزائم والانكسارات لن يجعلنا ننقلب عليه أو نفكر في إقالته والتعاقد مع مدرب جديد".

وأكد عبد الوهاب أن يول سيبقى في قيادة الأهلي حتي ولو خسر الفريق كأس مصر وخرج من البطولة الإفريقية والسبب في ذلك إنه يحتاج للوقت.

وأتم "لقد أتى يول منذ أربعة أشهر فقط وعمل مباشرة مع جهاز فني لم يختاره ولاعبين لم يقيم مستواهم، فلنحكم عليه بعد نهاية الموسم القادم ونري ماذا سيفعل".

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