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عدسة في الجول - حسرة وكراسي محطمة وهدف ملغي في مباراة الأهلي والوداد

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عدسة في الجول - حسرة وكراسي محطمة وهدف ملغي في مباراة الأهلي والوداد عدسة في الجول - حسرة وكراسي محطمة وهدف ملغي في مباراة الأهلي والوداد

ترصد عدسة FilGoal.com كواليس مباراة الأهلي والوداد في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي انتهت بالتعادل السلبي.

شــاهد ايضــا

وشهدت المباراة إلقاء شماريخ من المدرجات، كما تم تحطيم عدد من المقاعد بعد انتهاء المباراة.

ورصدت عدسة FilGoal.com العديد من اللقطات المثيرة أثناء المباراة مثل هدف مؤمن زكريا الذي تم إلغائه، وكذلك كرة القائم الأيسر للوداد وغيرها من الفرص.

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