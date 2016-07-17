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إنطلاق جلسات الحوار السياسي الليبي لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية

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إنطلاق جلسات الحوار السياسي الليبي لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية إنطلاق جلسات الحوار السياسي الليبي لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية

الحوار السياسي الليبي – أرشيفية

انطلقت جلسات الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية ، اليوم السبت ، من أجل مناقشة آخر تطورات العملية السياسية والعقبات التي تواجه تطبيق الاتفاق السياسي الليبي.

ونشرت ‏بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‏، عبر صفحتها الرسمية اليوم ، على «الفيسبوك» ، صورا لفعاليات الجلسة الأولى للحوار السياسي التي انطلقت في العاصمة التونسية.

وقد وصل تونس من أعضاء الحوار كل من محمد اشعيب وصالح همه وفضيل الأمين وحافظ قدور ونوري العبار ومحمد صوان وصالح المخزوم ونعيمة جبريل، وأعضاء وشخصيات أخرى ، كما وصل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق وعضو المجلس أحمد حمزة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت أمس الجمعة أن أطراف الحوار السياسي الليبي ستعقد اجتماعا تشاوريا في العاصمة التونسية اليوم وغدا .

وقالت البعثة إن الاجتماع سيناقش آخر التطورات في ليبيا بما في ذلك العقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.

أ ش أ

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