«فتح» تطالب «حماس» بالتراجع عن «انقلابها على الشرعية» الفلسطينية

طالبت حركة “فتح”، حركة “حماس” بضرورة وقف “انقلابها على الشرعية واستحواذها على السلطة في قطاع غزة بقوة السلاح واراقة الدماء واحترام الشرعية الفلسطينية، والإعلان عن إنهاء انقلابها الذي بدأ في صيف العام 2007″.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي – في تصريح صحفي مساء اليوم السبت”إن المطلوب من حماس بدلا من التغني اعلاميا بالديمقراطية وإرادة الشعوب، أن تعلن بشكل واضح عن انهائها لانقلابها وعودتها للشرعية الوطنية الفلسطينية، وإنهاء حالة الانقسام التي أضرت بقضيتنا وبنضال شعبنا في وجه المحتل الغاصب لأرضنا ومقدساتنا”.

وأضاف “أن حركة فتح كانت وستبقى مع الديمقراطية والوحدة الوطنية وإنفاذ إرادة الشعوب وتداول السلطة عبر صناديق الاقتراع، وليس من خلال القتل وإراقة الدماء وضرب السلم الأهلي وتقسيم الشعوب والأرض”.

أ ش أ