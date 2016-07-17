البحرين تحاكم الزعيم الروحي للشيعة بالمملكة بتهمة غسل أموال

قال المدعي العام في البحرين يوم السبت إن رجل دين شيعيا سيمثل للمحاكمة الشهر المقبل بتهمتي جمع أموال بشكل غير قانوني وغسل أموال.

وبحسب رويترز قال مصدر مطلع على القضية إن رجل الدين هو الزعيم الروحي للشيعة بالمملكة الشيخ عيسى قاسم الذي جرد من جنسيته قبل شهر.

وجددت القضية المخاوف من اندلاع احتجاجات في البلد التي يشكو سكانها الشيعة الذين يمثلون الأغلبية من التمييز ويطالبون بدور أكبر في إدارة شؤونها.

وانتقدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة هذه الخطوة التي يقول ناشطون محليون إنها تأتي في إطار حملة أوسع على المعارضة في المملكة.

ولم يذكر أحمد الدوسري المحامي العام الأول بشأن وقائع جمع الأموال بدون ترخيص وغسل الأموال عيسى قاسم بالاسم. وقال الدوسري في بيان نشر على انستجرام إن القضية ستنظر أوائل أغسطس آب دون أن يحدد تاريخا.

ولم يتسن الوصول لقاسم للتعليق.

كانت وسائل إعلام بحرينية قد كشفت الشهر الماضي عن تحقيق يجري بشأن حساب مصرفي يخص قاسم به نحو عشرة ملايين دولار لمعرفة مصدر الأموال وكيفية إنفاقها.

وأعقب هذا التحقيق بيانات شديدة اللهجة من جانب علماء شيعة كبار بينهم قاسم تحذر من أي محاولة للعبث بجمع ما يسمى “بالخمس” من الشيعة.

وسحقت البحرين في 2011 انتفاضة للشيعة طالبوا فيها بإصلاحات سياسية.