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دراسة أمريكية: نوم الأطفال "المتأخر" يعرضهم للإصابة بالسمنة

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دراسة أمريكية: نوم الأطفال "المتأخر" يعرضهم للإصابة بالسمنة دراسة أمريكية: نوم الأطفال "المتأخر" يعرضهم للإصابة بالسمنة
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة أو الأجازة الذين يذهبون إلى الفراش بعد 8 مساءً معرضين للإصابة بالسمنة فى مرحلة المراهقة.

وتوصى الدراسة الجديدة التى نشرت مؤخراً فى مجلة طب الأطفال الأمريكية، بالنوم قبل 8 مساءً خلال مرحلة ما قبل المدرسة لتقليل مخاطر الإصابة بالسمنة.

وأوضح الباحثون من كلية جامعة ولاية أوهايو، أن السمنة لدى الأطفال هى مصدر قلق كبير على الصحة العامة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، هناك أكثر من 17% من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 2-19 سنة يعانون من السمنة المفرطة، والتى يمكن أن تزيد من مخاطر الأمراض المزمنة مثل داء السكرى من النوع 2 وأمراض القلب.

وأضافت الدكتورة سارة أندرسون، المؤلفة الرئيسية للدراسة وعالمة الأوبئة، أن هناك العديد من العوامل الأخرى التى تسهم فى زيادة الوزن فى مرحلة الطفولة، بما فى ذلك النشاط البدنى والتغذية.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى السادس عشر من شهر يوليو الجارى.


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