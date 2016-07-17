ماريا كاري في فرنسا وتنعى ضحايا نيس

عبّرت النجمة الأمريكية ماريا كاري Mariah Carey عن حزنها الشديد بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأبرياء في مدينة نيس الفرنسية، الذي أودى بحياة أكثر من 80 شخصاً.

وأوضحت كاري البالغة من العمر 46 عاماً أنها كانت قريبة من المكان الذي وقعت فيه الحادثة، فكتبت على صفحتها الخاصة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "قلبي حزين لِما حصل لأهالي نيس القريبة من المكان الذي أتواجد فيه الآن"، وتابعت: "أدعو للسلام في فرنسا وَجميع أنحاء العالم".

يُذكر أن النجمة العالمية ريهانا Rihanna ألغت يوم أمس الجمعة حفلة موسيقية كانت ستحييها في مدينة نيس الفرنسية، بعد الهجوم الإرهابي.

ريهانا تلغي حفلها في نيس وتتضامن مع الضحايا وعائلاتهم

وكتبت ريهانا عبر صفحتها على موقع انستقرام: "بسبب الأحداث المأساوية، حفلتي لن تمضي قدماً كما كان مخططا لهاً. قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم".

كما ألغي مهرجان الجاز في نيس، الذي كان من المقرّر افتتاح أنشطته اليوم السبت وفقاً لإعلان نشر على موقعه الإلكتروني.

80 قتيلا على الأقل في الاعتداء الارهابي في نيس الفرنسية

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"