6 جميلات يشاركن علا غانم بطولة "السبع بنات"

أعلنت النجمة علا غانم عزمها قطع إجازتها بصحبة بناتها وزوجها بالولايات المتحدة الأمريكية، والعودة إلى القاهرة، نهاية يوليو الجاري، حتى تتمكّن من البدء بتصوير مسلسلها الجديد "السبع بنات"، بعدما توصّل مخرج العمل لاتفاق مع ست نجمات لمشاركة علا البطولة.

المسلسل يدور ضمن أجواء رومانسية كوميدية. وقد حسم المخرج محمد النقلي اختياراته لبطلات العمل، وتوصّل لاتفاق بالفعل مع الجميلات إيمان العاصي، وريم البارودي، وميرهان حسين، وريم مصطفى، ودنيا المصري، وإيناس عز الدين، علماً بأنّ فريق عمل المسلسل لا يضمّ حتى اللحظة بطولة لنجم في مواجهة السبع نجمات؛ وأغلب الأدوار الذكورية لنجوم الصف الثاني من الممثلين، بعد اعتذار النجم مكسيم خليل وزميله أحمد سعيد عبد الغني.

يُشار إلى أنّ المسلسل تعرّض لاعتذارات متكررة من فنانات جيل الوسط، وفي مقدّمتهن مي سليم وسهر الصايغ.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية أرملة تقوم بدورها علا غانم، تستحوذ على ميراث شقيقاتها الست. وتبلغ حلقات المسلسل 60 حلقة، ومن المقرر عرضه خارج موسم دراما رمضان.

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