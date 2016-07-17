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عباس النوري ينشر بياناً حوله مشاركته في باب الحارة

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السبت 16-07-2016 21:14

عبر "إنستقرام"، أوضح النجم السوري عباس النوري، موقفه من المحادثات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي توحي وكأنها منسوبه إليه، أوردت معلومات عن شروطه وموقفه من مشاركته في الجزء التاسع من مسلسل "باب الحارة" .

المحادثات التي جرت على "واتساب"، والتي نسبت إلى عباس النوري، تشير إلى أنه لن يترك مسلسل "باب الحراة"، وأنه يشترط أن يكون 40% من سيناريو الجزء التاسع من المسلسل من كتابته.

وفي تنويه نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستقرام"، أكد عباس النوري أن هذه المحادثات مزيّفة وكل ما تم تادوله من خلالها غير صحيح، ، طالباً إجراء حظر على كل حساب ينشر عنه أخباراَ غير دقيقة.

يشار إلى انه إنتشرت أخبار قبل عدة أيام مفادها ان عباس النوري لن يشارك في الجزء التاسع من مسلسل "باب الحارة" بسبب عدم رضاه عن الجزء الثامن الذي عرض في رمضان .

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سيدتي