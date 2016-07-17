مارتن يول: لن أستقيل من تدريب الأهلي

أكد الهولندي مارتن يول، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أنه لن يتقدم باستقالته من تدريب الفريق الأحمر، وذلك بعد التعادل مع الوداد المغربي.

> وكان الأهلي قد تعادل مع الوداد المغربي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت علي ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مارتن يول – خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء – أنه لا يفكر في تقديم استقالته من تدريب الأهلي رغم ضعف فرص الفريق في التأهل للدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية، مشيرا إلى أن الأهلي نجح في الموسم الجاري في حصد لقب الدوري الممتاز.

وأوضح يول، أن حظوظ الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا مازالت قائمة وأن الفريق يستطيع بلوغ المربع الذهبي مع تبقي ثلاث مباريات في دور المجموعات، مضيفا أن الأهلي مازال أمامه بطولتين وهما كأس مصر والسوبر المصري.

وأشار يول، إلى أن الأهلي قدم أداء طيبا في مباراة اليوم أمام الوداد رغم التعادل، موضحا أن الأهلي يواجه صعوبة كبيرة في تسجيل الأهداف، وأنه لعب اليوم بلاعبين اثنين في خط الهجوم ولكن الفريق لم ينجح في تسجيل أي هدف.

أ ش أ