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إلغاء اقلاع “سولار امبالس ٢” لاضطراب الأحوال الجوية وتدهور صحة قائدها

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سولار إمبالس 2_أرشيفية

سولار إمبالس 2_أرشيفية

قرر قائد طائرة “سولار امبالس ٢” الغاء اقلاع الطائرة الي محطتها النهائية في دبي ، نتيجة للعوامل الجوية وبسبب تدهور الحالة الصحية لزميله الاخر، معللًا ذلك بطول الرحلة وان زميله لن يستطيع مواصلة الرحلة بسبب حالته الصحية، مشيرًا إلي أن الرحلة ستستغرق يومين من الطيران المتواصل لذلك تم الغاء الاقلاع لحين تحسن حالته الصحية.

وأضاف خلال تواجده بصالة “٤” المخصصة للطائرات الخاصة والتي كانت تشهد حفل اقلاع الطائرة، أنه تقرر إلغاء الاقلاع وتأجيلها لمدة اسبوع لحين تحسن الحالة الصحية لزميله، بالاضافة لتحسن الاحول الجوية.

وقامت سلطات المطار بالغاء اقلاع الطائرة وإلغاء الاحتفالات التي كانت تنظمها بالصالة الخاصة ، وتم السماح بخروج وسائل الاعلام والصحفيين من الصالة عقب الإلغاء.

جدير بالذكر أن طائرة “سولار امبالس ٢” كان من المقرر لها أن تغادر مطار القاهرة الدولي، في إطار جولتها الاخيرة رقم ١٥ حول العالم، بعد زيارة استغرقت ٣ أيام.

يذكر ان الطائرة يصل وزنها إلى 2300 كيلو جرام وعرضها 72.3 مترا وذلك لتهيئة الأسطح للخلايا الشمسية ، ويغطي الجناحين 17248 من الخلايا الشمسية التي تغذي البطاريات التي تساعد على توليد وتخزين ما يكفي من الطاقة لتشغيل محركات الطائرة للتحليق لفترات أطول .

 

الطيار

الطيار

 

 

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